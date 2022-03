Prohíben a mujeres ingresar al partido de Irán y las rocían con gas pimienta [VIDEOS]

Las autoridades iraníes anunciaron este miércoles dos investigaciones después de que el martes no se permitiera la asistencia de mujeres a un partido de fútbol internacional y fuesen rociadas con gas pimienta por protestar contra ello.

Las imágenes de mujeres siendo rociadas con gas pimienta en las redes sociales por protestar contra la prohibición de asistir al Irán–Líbano clasificatorio para Mundial de Qatar después de que se les vendiesen entradas ha generado un aluvión de críticas en el país persa.

Today the security forces attacked women with pepper spray. Because of being banned from entering to stadium in Mashhad-iran, they were peacefully protesting. FIFA must condemn this gender apartheid and take action rather than accepting the lies from our government. #letUsTalk pic.twitter.com/mXaR1o3Zox

Ante ello, el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, anunció esta mañana en una reunión del Ejecutivo que se investigará el incidente y la violación de los derechos de los ciudadanos que habían comprado entradas para ver el partido.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ordenó a una comisión parlamentaria investigar «el indigno tratamiento a las mujeres» en el partido en el que Irán se impuso al Líbano por 2-0.

#Iran

Mashhad

This is the welcome of the repressive forces of the mullahs to the Iranian #women & girls who went to watch the football match Iran-Lebanon.

They are welcome! with pepper spray instead of watching football! #WomensHistoryMonth @JavaidRehman @mbachelet pic.twitter.com/0PlOaVKwnZ

— . (@MostafaMe4) March 29, 2022