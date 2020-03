Rodolfo Pizarro acaba de hacer historia, el delantero mexicano anotó no solamente su primer gol en el club, sino el primero del Inter Miami en la MLS.

En su segundo partido de la temporada, ante el DC United, el atacante colocó el 1-0 del conjunto interista al primer minuto de partido, cuando remató un centro raso por parte de Lewis Morgan.

THE FIRST GOAL IN @InterMiamiCF HISTORY!

It’s @Rpizarrot! #DCvMIA pic.twitter.com/8GrYTqcHHJ

— Major League Soccer (@MLS) March 7, 2020