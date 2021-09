¡Una locura! La patada asesina que solo castigaron con amarilla

Una patada criminal se pudo apreciar este sábado en el partido entre Luton Town y Swansea por la Championship, segunda de Inglaterra, la cual desató una locura debido a que solo fue castigada con una tarjeta amarilla.

El golpe de Henri Lansbury a Ryan Manning, del Swansea, fue etiquetada como la «tarjeta roja más flagrante de la historia» a pesar de que el centrocampista solo fue levemente amonestado.

Decision: Yellow card…😳⚠

Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? 🤯 pic.twitter.com/jzRIpbNeCa

— Sky Sports Football (@SkyFootball) September 18, 2021