VÍDEO| ¡Terrible! árbitro llama negro a futbolista del Istambul en la Champions, equipo abandona

El partido entre el PSG y el Istambul parecía ir por un camino normal hasta que se generó un terrible episodio de racismo por parte de uno de los árbitros.

Y es que el cuarto silbante del cotejo, Sebastian Coltescu, expresó un comentario que no agradó a ninguno de los jugadores de los dos equipos, al referirse a Webo como «el muchacho negro».

Here the full scene of the incident:

ref goes to bench for sending off Başakşehir assistant Webo for protesting;

the fourth man points at him saying ‘negru’ (which is ‘black’ in Romanian);

Webo asking why he points at him as ‘negru’pic.twitter.com/z1JXMSOD1Y

