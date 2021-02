¡Ya no son mordidas!: Luis Súarez y su polémico pellizco contra el Chelsea

Luis Suárez siempre da de qué hablar, y en el partido contra el Chelsea, por los octavos de final de la Champions League, no fue la excepción debido a una particular agresión durante el partido.

Además de la baja calidad ofensiva del Atlético de Madrid durante el partido, la polémica en redes sociales fue el tenso cruce que hubo entre el delantero uruguayo y el central Antonio Rudiger en un forcejeo entre ambos.

How did Suarez get away with this😡 straight red card #ATMCHE pic.twitter.com/0vroioIVY7

— SHANDA WORLD🇿🇦 (@HleleniNduduzo) February 23, 2021