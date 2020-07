El Barcelona mostró este viernes la segunda equipación el club de cara a la temporada 2020/21, una indumentaria que agrupa al negro como color protagonista y llamativos detalles dorados.

El lema del nuevo jersey subraya que «los colores van por dentro», por lo que, según detalló el conjunto catalán en un comunicado, apuestan por «la ausencia de color» para poner de manifiesto que «el corazón de los culés es blaugrana, al margen de lo que lleven o de cómo se muestren de cara al exterior»

La camiseta del Barcelona adopta el negro como color predominante por tercera vez en la historia. Anteriormente, lo lució en las temporadas 2011/12, como segunda equipación, y en la 2013/14, como tercera.

👀 Looking spiffy in the new kit. @SergiRoberto10 pic.twitter.com/lRPtovxi5H

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020