El Manchester City hace homenaje a la cultura musical con su tercer jersey

Con un estilo un tanto exótico, el Manchester City presentó este jueves su tercer uniforme de cara a la próxima temporada, la cual, al igual que el año pasado, presenta referencias musicales.

El nuevo jersey celebra la cultura musical y de la moda de la ciudad con la creación de un estampado ‘Paisley’ o cachemira a medida que presenta detalles del escudo del Club.

«El patrón es sinónimo de artistas de las eras Mod y Britpop de la década de 1990 y fue un elemento básico de la moda juvenil en la década de 1960, influyendo en la moda y la cultura musical de Manchester durante generaciones», escribió el Manchester City en su página web, realizada por Puma.

The 20/21 #ManCity x @pumafootball Third Kit is here! 🙌

SHOP NOW 🛒 https://t.co/7EDR9MikNP pic.twitter.com/CAIF0yjvYY

— Manchester City (@ManCity) August 27, 2020