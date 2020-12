El St. Pauli alemán estrena nueva equipación fabricada por el propio club

FC St. Pauli de la segunda categoría del futbol alemán presenta su nueva camiseta. Indumentaria confeccionada por el propio club, amparado en la auto-sustentación, algo que va muy de la mano con los principios de la entidad de la ciudad de Hamburgo.

El equipo germano que viste de marrón finalizó de mutuo acuerdo su contrato con la marca estadounidense Under Armour, para empezar a usar su marca propia, algo en lo que ya trabajaba desde hace unos meses. DIIY es el curioso nombre que eligió este particular club para que sea su nuevo proveedor de equipaciones.

Bajo el lema de «hazlo tú mismo» St.Pauli saca sus nuevos uniformes: a su gusto y encargándose de la distribución y venta, del cual ya podemos observar lo que es su nueva camiseta local, que será con el tradicional y particular tono marrón. Un club del norte de Alemania, surgido de los puertos de Hamburgo, equipo campeón europeo con el que mantiene una fuerte rivalidad y que actualmente comparte categoría en la Bundesliga 2.

Destacamos que St. Pauli no es un club ordinario, pues hay aspectos que lo hacen resaltar y contar con un sólido número de fans a nivel mundial, por comprometerse en diversas causas sociales como el racismo o la homofobia. El núcleo fuerte de sus fanáticos se declaran anarquistas y coquetean con la ultra-izquierda alemana. No es de extrañar ver en sus tribunas banderas con la imagen del ‘Che‘ Guevara o con la clásica iconografía ‘pirata‘. Algo que resulta atrayente para muchos, pero que también ha generado repudio por parte de los que no comulgan con estas tendencias pseudo-comunistas.

En lo netamente futbolístico, el St.Pauli se ubica anteúltimo en la tabla de la Bundesliga 2, y en este momento estaría perdiendo la categoría.