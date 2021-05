Las 33 mejores Camisetas de la Champions League 2005-2006

Nueva entrega de las camiseta de la Champions. La temporada 2005-2006 empezaba a marcar una era pletórica en tierra catalana. El FC Barcelona comenzaba un ciclo de gran éxito, que con algunos altibajos se mantuvo a lo largo de una década aproximadamente, como gran referencia europea y mundial. Analizamos aquella campaña, y veremos las indumentarias de los 16 clasificados a octavos de final.

CLICK EN LA IMAGEN PARA ABRIR LA GALERÍA:

Bajo la conducción del holandés Frank Rijkaard, el Barça se iba a consagrar dejando en el camino a potencias y rivales de alta dificultad, como fue el caso de Milan, Chelsea, Benfica, y el propio Arsenal en la gran final parisina. En la que los blaugranas remontaron con goles de Samuel Eto’o y Giuliano Belletti, para ganar su segunda «orejona».

Memorables fueron los duelos entre Milan y Bayern, con victoria italiana en octavos. Real Madrid contra Arsenal en la misma instancia, con un ‘Titi‘ Henry decisivo. Inter de Milán contra Villarreal en cuartos de final, en la que los valencianos resultaron victoriosos tras una batalla que trascendió lo táctico. En semifinales, el notable Submarino Amarillo dirigido por Manuel Pellegrini no pudo contra los Cañoneros de Wenger.

Equipos de estirpe y tradición continental como Liverpool, Ajax o Juventus no superaron los 4tos de final. Deplorable fue la participación de un poderoso como Manchester United, que no solo no pudo superar la fase de grupos, sino que terminó último en una zona donde estaba Benfica, Villarreal y Lille. El equipo de por entonces Sir Alex Gerguson, y un joven pero fulgurante Cristiano Ronaldo, se despedía demasiado pronto.

Si hablamos de aquel novel Lionel Messi, contrastaba su inexperiencia en los grandes escenarios europeos, con su total desparpajo al entrar en contacto con la esférica, generando aquel futbol que mezclaba la academia culé con el barrio rosarino. El heredero de la 10 de Ronaldinho, hacía de las suyas erosionando defensas rivales, hasta que en 8vos, la contundencia física del Chelsea de Mourinho lo sacó de la competencia tempraneramente. No sin dejar un recital de regates con la camiseta azulgrana en la fortaleza londinense de Stamford Bridge.