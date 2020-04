Se ha filtrado la que será la nueva camiseta del Milan para la siguiente temporada, una camiseta que tiene importantes adornos.

No son buenos tiempos para el AC Milan, un equipo que hace no mucho tiempo era uno de los mejores del mundo, y a que ahora sufre para llegar a competencias europeas; no obstante, no deja de ser un club importante.

Tan importante sigue siendo que ha causado un gran revuelo la filtración de su nueva camiseta para la siguiente temporada; el portal footyheadlines.com fue la encargada de dar a conocer la nueva indumentaria del equipo:

Además de los colores tradicionales del club, la camiseta cuenta con un diseño que emula el piso de la catedral de Milan, esperando que con la ayuda divina, el club pueda volver a los primeros lugares del club para la siguiente temporada.