La novia de Arturo Vidal y las imágenes de su cuarentena

A principio de año la novia de Arturo Vidal dio declaraciones sobre otra mujer en la vida del chileno.

Él había eliminado todas las fotografías que tenía con la modelo colombiana de sus redes sociales en enero a principio de año.

Ahora después de unos meses, la modelo Sonia Isaza colgó en su cuenta de Instagram una foto con el mediocampista y la siguiente leyenda: «La foto de la discordia… que puedo decir?… que este hombre me vuelve loca que lo amo por como me trata porque es el hombre más espectacular de este mundo buen padre te amo! Tengo tanto más que decir! Me hace feliz y punto! Y así hablen bla bla bla!! acá estoy! Nada ni nadie va a dañar esto tan bonito que siento! TE AMO TE AMO! QUE VIVA EL AMOR!

La modelo colombiana y novia de Arturo Vidal compartió esta imagen en plena cuarentena en Barcelona, dónde al parecer Arturito y su pareja se han reconciliado.

Sonia Isaza es una modelo colombiana que recientemente declaró que tiene una hija de ¡19 años! Noticia que sorprendió a sus seguidores, la modelo tiene 35 años de edad y nadie se había figurado que era madre y menos de una joven de esa edad.

Te dejamos una galería de la ultra fitness novia de Arturo Vidal.