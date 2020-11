Piden que @Chivas contrate solo a jugadores preparados, maduros y conscientes de la responsabilidad que representa jugar para el Guadalajara. Ah, y que no pierdan el piso con la fama y el dinero. Con todo respeto, no mamen. Si tuvieran todas esas virtudes, no jugarían fútbol.

— José Pablo Coello Diez de Bonilla (@JosePabloCoello) 31 de octubre de 2020