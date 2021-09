En el papel todos podemos resolver lo de Chivas, todos podemos calificar al tri caminando e incluso hasta arreglar el problema financiero del Barça. No es tan complicado, no es ciencia y todas esas demás justificaciones simplistas caben. El problema es no ver q en realidad no

— Ramón Raya M. (@RAMONRAYA23) 4 de septiembre de 2021