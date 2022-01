Qué pereza el tema selección mexicana y no por la selección en si. El debate es cíclico, apenas se complican las cosas y no se saben otra más que querer correr al técnico. Pasa cada 4 años, pasa cada proceso. Será entonces que el tema no son los seleccionadores.

— Félix A. ➐ (@doncruzazulino) 31 de enero de 2022