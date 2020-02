Adidas presenta el balón que se usará a partir de octavos en Champions

Adidas presentó el balón que se usará a partir de la ronda de octavos y en la final que se jugará en el Atatürk Olimpiyat Stadi de Turquía. Se trata del ‘Istanbul 20’ en honor a la ciudad donde se disputará el partido decisivo de la Champions League.

El ‘Istanbul 20’ tiene un croquis de la ciudad de Estambul dibujado a mano, con las características estrellas en color blanco y donde resalta el color purpura, relacionado a la puesta del sol que se da en la orbe turca.

La cultura está representada en el mapa, al igual que el Bósforo, una vía fluvial emblemática que recorre la metrópoli. Asia también tiene representación tras ser unida de “forma única” con el continente Europeo.

