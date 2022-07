Agüero vuelve a las canchas y entrena nuevamente con el Barça

El exjugador Sergio “Kun” Agüero asistió a uno de los entrenamientos del FC Barcelona en Miami para reencontrarse con sus viejos compañeros de equipo.

La plantilla culé, que se encuentra en el estado de Florida haciendo pretemporada, contó con la presencia del “Kun” y el exdelantero francés Thierry Henry, quienes compartieron por un momento con la plantilla azulgrana, que se prepara para la temporada 2022/23.

No todas las visitas fueron deportivas, también se acercaron Mau y Ricky, Piso 21 y Ovy on the Drums, quienes pertenecen al mundo musical y compartieron con los jugadores blaugranas.

Los dirigidos por Xavi Hernández se encuentran en una gira por Estados Unidos y al finalizar dicha programación, viajaran a España para disputar el trofeo Joan Gamper ante Pumas de la UNAM.