¡El Barça suma otro problema!: Se filtran las camisetas de la próxima temporada

El FC Barcelona se encuentra envuelto en problemas institucionales tras lo ocurrido con Eric Abidal y la empresa I3 Venture. Este viernes surgió otro ‘problema’ para el club: se filtraron las camisetas de la próxima temporada.

De acuerdo a Footy Headlines, serán tres diseños los que usarán los futbolistas culés en la campaña 2020-21. A la acostumbra azulgrana se le suman una jersey en color negro y otra en rosado.

La marca Nike se encargó del diseño de las tres equipaciones. De la camiseta principal se descartan los recuadros y le recupera la forma lineal, con la adición de una línea amarilla entre los colores azul y rojo. ¿Qué les parece?

| All jerseys from FC Barcelona for the next season 2020/21

– Which one do you like the most? pic.twitter.com/DxZ6NdaEjb

— +Barça (@plusbarca_) October 9, 2019