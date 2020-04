El emotivo homenaje del AC Milan a médicos italianos

Italia ha sido golpeada duramente por el coronavirus, siendo el tercer país europeo con mayor número de personas contagiadas. En este sentido, la intervención del personal médico ha sido fundamental para minimizar la propagación de la pandemia.

El AC Milan, consciente de lo anterior, decidió brindar un emotivo homenaje a las decenas de médicos que se han desvelado cada noche para atender a los miles de afectados por el virus, mediante una publicación en la cuenta de Twiter.

El conjunto rossonero publicó un mensaje, para referirse a los “Heróes de Italia”, y lo acompañó de tres fotografías, en la que se ven a tres personas portando números y apellidos de jugadores del club.

Our players’ names on their back, all these brave women and men in our hearts: every Rossonero is supporting you right now! ❤️🥼

Una dedica speciale da parte dei nostri eroi in prima linea: tutti i rossoneri tifano per voi! ❤️🥼 pic.twitter.com/ncHYOQWzYY

— AC Milan (@acmilan) April 18, 2020