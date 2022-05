¡En honor a Maradona!: este el avión inspirado en “El Pelusa” que irá a Qatar

Este miércoles, 25 de mayo, se presentó de manera oficial el “Tango D10S”, un avión que tiene un increíble homenaje a Diego Armando Maradona, que viajará a Qatar, país donde se realizará la próxima Copa del Mundo.

Durante un evento realizado en el Aeropuerto de Morón, en la provincia de Buenos Aires, se presentó a esta aeronave, que tiene una tecnología avanzada.

Por otro lado, en este evento también estuvieron presentes exjugadores de la selección de Argentina, tales como Juan Pablo Sorín y Ariel Ortega, entre otros más.

El cantante Juanse también dijo “presente” e interpretó la canción que le dedicó a “El Pelusa”, titulada “Para siempre Diego”.

Además, Gianinna y Dalma Maradona no perdieron la oportunidad y también se acercaron al Aeropuerto de Morón para demostrar su felicidad por este gran homenaje a su padre.

