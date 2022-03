Fiorentina presenta nuevo escudo para la 2022/23

Este viernes, 25 de marzo, la Fiorentina confirmó que hará un ajuste en su escudo para la próxima temporada.

La “Fiore”, como se le conoce a este histórico equipo, develó su “nueva cara”, en la que mantiene su lirio tradicional, pero más moderno.

La parte superior tiene un rojo como el lirio de Florencia, tal como lo especificó el comunicado del club; por otro lado, en la parte inferior se puede ver un triángulo en forma de “V” morado más corto, pero moderno y que se puede adaptar al mundo digital.

Play To Be Different 🟣⚽️#playtobedifferent pic.twitter.com/h0OMpePLyZ

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 25, 2022