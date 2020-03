El Inter Miami se sumó a la lucha contra el Coronavirus y lo hizo modificando su escudo para promover el distanciamiento social y evitar el contagio.

En el emblema se pueden apreciar dos garzas blancas con las patas entrelazadas, representando «libertad y fuerza», ahora, para la campaña se decidió se parar las patas de ambos animales.

El cambio no se verá en el uniforme, pero sí en todos los escudos del Inter en sus distintas plataformas digitales.

En un comunicado, el Inter Miami manifestó que: «El emblema ha sido alterado de manera que las garzas blancas icónicas, que normalmente están entrelazadas para representar la unidad de nuestra comunidad, se encuentran separadas una de la otra».

We miss you and we want to see you . For that to happen we all need to stay home, be smart and practice .

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 23, 2020