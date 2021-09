Jugadores del Dinamo de Bucarest promueven la adopción de perros callejeros | FOTOS

Para concienciar sobre el amor y el respeto por los animales, la federación rumana de fútbol ha decidido que durante todo el año, en cada partido del campeonato de primera división, los jugadores entren al campo con perros callejeros en brazos para promover su adopción.

El protocolo, firmado por el distrito de Ilfov que rodea Bucarest, la capital de Rumanía, y la liga de fútbol profesional, también establece que los petardos y las bombas de humo estarán prohibidos durante los 90 minutos del partido en las gradas.

El debut del proyecto “Llenar el vacío de tu vida” tuvo lugar antes del partido entre FCSB y Dinamo, aunque en el “Derby rumano” solo los jugadores del Dinamo iban acompañados de sus amigos de cuatro patas. Los rivales no se unieron, no para no apoyar esa iniciativa, sino porque los rivales del Dinamo tienen como apodo “perros rojos”.

Los animales, que proceden de la perrera pública de Brănești, llevan un pañuelo al cuello con su nombre escrito: si alguien en el estadio o en la televisión se enamora de uno de estos perros, puede ponerse en contacto con el estructurar e iniciar el proceso para una adopción consciente.

Una iniciativa particularmente importante para un país que durante décadas ha manejado perros callejeros con soluciones drásticas que a menudo han provocado reacciones internacionales.