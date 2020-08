La Juventus ya tiene su segunda equipación, la de visitante, de cara a la temporada 2020-2021, siendo un jersey bastante sobrio y sin muchos detalles.

La Vecchia Signora mostró su nuevo uniforme detallándolo como una vestimenta con un elegante tono nocturno índigo iluminado por detalles plateados. «La nueva camiseta Away Authentic del campeonato 2020/2021 se caracteriza por una estética clásica actualizada con detalles inusuales inspirados en el arte contemporáneo», detalla parte del comunicado de promoción.

E’ arrivata la nuova divisa Away 20/21 by @adidasfootball – disponibile ora! https://t.co/YRYVOuoOW4 #ReadyForSport #createdwithadidas

Un’eleganza senza tempo.

Vi piace il nostro Kit Away by @adidasfootball? 😍

Available now on Juventus Official Store ⚫⚪➡ https://t.co/xtVJ7CnhMH#ReadyForSport #createdwithadidas #ForzaJuve pic.twitter.com/0YGYhHP1n4

— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 7, 2020