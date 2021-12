«Mbappé 2050» ¿Ya está lista la renovación de Kylian?

‘Mbappé 2050‘. Esa frase figuraba en la camiseta que varios compañeros regalaron a Kylian para festejar su cumpleaños número 23, una alusión clara a su renovación con el París Saint-Germain.

La prenda saltó a la luz por la foto colgada por Juan Bernat en sus redes sociales, tomada en un bar de la capital donde muchos de ellos acudieron anoche al cumpleaños de delantero francés.

Here’s the pic from Juan Bernat’s Instagram account. 📸⤵️

“Mbappé 2050” during his birthday celebrations together with his teammates. 👕 #PSG pic.twitter.com/F9v0TnrbOh

