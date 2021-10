Santiago Muñoz fue presentado en el Newcastle; llevará el dorsal 30

Después de varias semanas, el delantero Santiago Muñoz finalmente fue presentado por el Newcastle United, club donde llevará el dorsal 30, el cual defenderá en la categoría sub 23.

El ariete mexicano aún se encuentra en una etapa de adaptación, por lo que sigue trabajando por separado para poder integrarse poco a poco al plantel.

Se maneja que Santiago debute próximamente con Newcastle sub 23, que este fin de semana se medirá al Middlesbrough en actividad del torneo liguero.

🤩⚽ ¡El sueño comienza! Me siento sumamente honrado de ser parte de este gran equipo. Toon Army, ¡Lo dejaré todo en la cancha por ustedes! #NUFC ⚫⚪

🤩⚽ The dream begins! I am truly honoured to join this great team. Toon Army, I’ll make you proud! #NUFC ⚫⚪ pic.twitter.com/F2HH3mwOVk

— Santiago Muñoz (@santi_mr10) September 30, 2021