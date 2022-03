¿Se retirará? Esta fue la cara de Ibrahimovic tras no clasificar al Mundial

La selección de Suecia no pudo sellar su clasificación al Mundial de Catar 2022 y esto llevó a Zlatan Ibrahimovic a ser una de las principales ausencias para el certamen.

El combinado sueco, que fue superado por Polonia de Robert Lewandowski, se quedó muy cerca del avión a Catar.

Pese a meterse en el repechaje –ante los polacos-, Ibrahimovic demostró en su rostro su frustración por no haber llegado al Mundial y se cuestionó sobre un posible retiro de él; sin embargo, el atacante habló sobre su futuro.

«Continuaré tanto tiempo como pueda. No tendrás otra respuesta aquí solo porque no hayamos ganado este partido y no nos hayamos clasificado al Mundial», manifestó el futbolista del AC Milán en la rueda de prensa.