Sin minutos en Everton y Colombia, James se divierte a lo ‘rockstar’

No parece preocuparle demasiado al volante colombiano James Rodríguez no contar para sus entrenadores. Ni Rafa Benítez lo considera en el Everton inglés, ni Reinaldo Rueda la convoca para la Selección Colombiana. No obstante por estas horas, el exPorto, Madrid y Bayern se divierte, bien acompañado, en un yate de lujo.

Unas fotos del jugador cafetero no han caído bien a muchos hinchas del Everton, así como tampoco en su tierra natal Colombia. James parece estancarse en esa etiqueta de «eterna promesa». Con la calidad como para consolidarse a la altura de un futbolista de elite, pero que por una razón u otra, no logra establecerse en ningún equipo y lograr una temporada contínua de rendimiento.

Tampoco ayudan estas fotos, que si bien pueden haber sido tomadas en el tiempo libre del mediocampista, no han gustado en la mitad azul de Liverpool, pese que el español Rafa Benítez parece no contar con el surgido en Banfield del futbol argentino.

Un James Rodríguez que en el último tiempo se lo ha visto mucho por redes sociales, con algunos comentarios punzantes sobre sus no convocatorias a la Selección Colombiana, ni para la último Copa América ni para la Eliminatoria Sudamericana. Algo que le ha traído críticas por parte de la afición y la prensa neogranadina, que lo acusa de creerse por encima del propio equipo nacional.