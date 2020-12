Adolf Hitler ganó unas elecciones en Namibia

Adolf Hitler Uunona, fue juramentado el miércoles como nuevo gobernador del condado Ompundja, en Namibia, luego de imponerse en los comicios regionales en los que recibió casi 85% de los votos para su partido Organización del Pueblo de África del Sudoeste (Swapo).

“Que tenga este nombre no significa que quiera subyugar a Oshana ahora. No significa que me esté esforzando por dominar el mundo. Mi padre me puso el nombre de este hombre. Probablemente no entendió lo que representaba Adolf Hitler», comentó en una declaración a el periodista Sebastian Geisler para el diario alemán Bild.