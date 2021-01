Biden se convierte en el 46° presidente de los Estados Unidos

Joe Biden se convirtió este miércoles en el presidente número 46 en la historia de Estados Unidos, al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura ante las escalinatas del Capitolio y en medio de grandes medidas de seguridad.

Durante su primera declaración como jefe de Estado, el demócrata dejó claro que «respetará la Constitución» y tomará medidas para «preservar la democracia norteamericana» durante su mandato.

