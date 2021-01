Carro bomba explota y deja varios muertos en una ciudad de Siria

Un niño y cuatro personas más murieron tras la explosión de un carro bomba en la ciudad de Afrín, al noreste de Siria.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó este lamentable hecho que estalló en dicha localidad, cerca de un distrito industrial en el centro de la ciudad, que es muy frecuentado por civiles.

Además de los cinco fallecidos, hay 14 heridos y varios de ellos están en estado crítico, según el informe del OSDH.

Hasta ahora, este ha sido el atentado más grande en lo que va de año en la zona de Alepo, que actualmente es controlada por las fuerzas turcas desde el 2018.

#BREAKING : 6 civilians were killed and 14 others were injured, as a result of a car bomb explosion in Afrin, northern Syria. pic.twitter.com/uSlMbqG7sV

