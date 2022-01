Cuauhtémoc Blanco dice que fue orquestada una «guerra sucia» en su contra

Este lunes, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, llegó a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ubicada en la Ciudad de México, para denunciar la supuesta “guerra sucia”orquestada en su contra por parte, ha apuntado, actores políticos de la entidad que gobierna, que son detractores a su gestión.

“Hasta donde tope”, señaló Blanco a su salida de la oficina perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR) , “yo no voy a parar”, agregó repitiéndo una vez más que a él le consta que hay jueces, fiscales, policías estatales y municipales que están involucrados con el crimen organizado. “les pagaron las campañas a alcaldes y diputados”, indicó en referencia a quienes, apunta, están ahora armando todo el ataque mediático en su contra. “Aquí estoy dando la cara y no voy a parar y no les tengo miedo, aquí estoy firme”.

Asimismo, insistió en que “gracias a Dios” la Marina agarró a “alguien importante”, en el ámbito criminal. Blanco señaló que afortunadamente la detención de esa persona se hizo en completa discreción porque hay gente metida en el gobierno que pudo haberlo evitado.

De igual manera, a través de su cuenta de Twitter el exfutbolista compartió algunos mensajes donde señalaba: “Esta mañana presenté una denuncia ante la @FGRMexico para quien resulte responsable por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte, en agravio de la sociedad de Morelos. Por mi parte, no tengo miedo a ninguna denuncia porque no escondo nada, yo no pacto con delincuentes. Vengo a buscar la manera de acabar con la corrupción que persiste en algunas instituciones que trabajan para beneficio personal, sin importarles la ciudadanía”.

