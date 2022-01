Cuauhtémoc Blanco se defendió de acusaciones en su contra

El exfutbolista y actual gobernador del estado mexicano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, consideró que la política es una constante “guerra sucia” después de difundirse una fotografía donde aparece con presuntos narcotraficantes.

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con delincuentes, voy a seguir trabajando para darle paz al estado. Mejor que se preocupen los ‘narcopolíticos’ que están aquí (en el estado). Ellos sí están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100 %», dijo Blanco tras un acto militar.

“Esa fotografía es una más de las que he me he tomado”, agregó. «¿Guerra sucia?”, le preguntaron al exfutbolista, quien respondió: “Así es, así es la política y como me gustan los ‘trancazos’ (golpes) voy con todo este 2022 contra estos personajes que tanto daño le han hecho al estado”.

También aparecen Homero Figueroa, alias la Tripa, presunto líder del grupo criminal Comando Tlahuicas; así como Raymundo Isidro Castro, alias el Ray, quien era el líder regional del cartel CJNG en Morelos y que fue asesinado en octubre de 2019 en un riña en el Centro de Reinserción de Morelos.

Según el rotativo, la imagen fue captada poco después de que Blanco, de 48 años, tomara posesión como gobernador de Morelos el 1 de octubre de 2018. El tres veces mundialista dijo que este tipo de asuntos continuarán apareciendo en medios porque los partidos de oposición ya se están perfilando para el año electoral 2024.