Quien alguna fuese el presidente del Olympique de Marsella, Pape Diouf, falleció este martes luego de haberse complicado por el Coronavirus.

El mandatario del club de la Ligue 1 contaba con 68 años de edad, tuvo que ser ingresado a un hospital de su país natal, Senegal, el fin de semana pasado para recibir asistencia respiratoria.

Por su ya avanzada edad, Diouf estaba dentro del grupo de riesgo del Coronavirus, por lo que su condición era más delicada que la de cualquier otra persona.

El ex presidente del Marsella tenía programado un viaje a Niza para esta semana, pero su condición fue desmejorando y le impidió siquiera, la salida del hospital.

Al enterarse de su contagio, desde el club que una vez manejó le enviaron deseos de una buena y pronta recuperación, y pocas horas después se confirmó su deceso.

All Olympiens send strength and positive thoughts toward our former president Pape Diouf, who was affected by the #Covid19 🙏💙 pic.twitter.com/DsxoISSr2y

