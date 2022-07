Elon Musk finalmente decide no comprar Twitter

El magnate Elon Musk revirtió el acuerdo que tenía para comprar la plataforma Twitter, y finalmente no ejecutará su compra. Los abogados de Musk señalaron que la empresa no respetó los compromisos asumidos, pues no presentaron la información solicitada respecto a las cuentas falsas.

Elon Musk, presidente de Tesla y SpaceX se arrepintió y no comprará Twitter, alegando que la compañía californiana no cumplió con lo pactado.

En un documento publicado por autoridades estadounidenses, los abogados del multimillonario sudafricano explicaron que Twitter no respetó los compromisos asumidos en el acuerdo de compra por 44.000 millones de Dólares. Tras no proveer la información respecto al número de cuentas falsas que habitan en la popular plataforma.

Desde las oficinas de Twitter afirman que menos de un 5% de las cuentas que funcionan en la plataforma son falsas. Algo de lo que descreen Musk y sus asesores, quienes también mostraron serias dudas respecto a las deudas de la compañía estadounidense.

De esta manera y con la negociación caída, ambas partes se comprometieron a una indemnización por ruptura de acuerdo de unos 1.000 millones de dólares.