Facebook se cambia el nombre a Meta

Mark Zuckerberg, consejero delegado y uno de los fundadores de Facebook, anunció este jueves que la empresa que dirige pasará a llamarse Meta para reflejar su apuesta por la realidad virtual.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Facebook (@Facebook) October 28, 2021