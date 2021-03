Hombre que sobrevivió a la tragedia de Chapecoense venció a la muerte por segunda vez

El boliviano Erwin Tumiri asegura que se siente «bendecido por Dios» y cómo no estarlo, si en 2016 fue uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia aérea del Chapecoense y hace pocos días venció nuevamente a la muerte en un accidente de tránsito en Bolivia, el cual dejó una veintena de fallecidos.

En declaraciones a la agencia Efe, el técnico de aviación recalcó que las circunstancias son diferentes a las de hace cinco años, pero que la sensación física es la misma por las secuelas en la columna que le dejó el primer accidente.



Con respecto al suceso reciente, Tumiri relató: «Boté mi celular, me agarré duro del asiento de adelante y me apoyé atrás» imaginando lo que vendría a continuación por la velocidad con que avanzaba el vehículo, explicó. «Me agarré duro. Un rato hemos estado corriendo y de ahí se volcó. Al final salí gateando, fui uno de los primeros en salir. Me llevaron en una camioneta, creo que de la Policía», agregó.

«En lo personal, yo me siento muy bendecido por Dios y a Dios no lo dejo para nada, está siempre en mis propósitos, en mis proyectos que tengo que hacer, ahí siempre está Él».

En el siniestro aéreo de 2016 murieron 71 de los 77 pasajeros, la mayoría futbolistas, y hubo seis sobrevivientes, entre ellos Tumiri.