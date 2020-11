Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos

Joseph R. Biden Jr, o simplemente, Joe Biden, se impuso en los comicios electorales del 2020 y es el nuevo presidente de los Estados Unidos.

El candidato por el Partido Demócrata derrotó al nominado por el Partido Republicano y actual mandatario de la nación y aspirante a la reelección, Donald Trump, en unas elecciones que se empezaron a definir cinco días después de haberse celebrado (martes 3 de noviembre).

El ex Vicepresidente habría conseguido la cantidad mínima requerida por la Constitución estadounidense de 270 Colegios Electorales para así erigirse como el 46to Presidente del país del norte.

Aunque todavía no está confirmado, pues esto llegará en el próximo mes de diciembre cuando se termine el conteo de los votos y encima los Estados Alaska y Georgia siguen totalizando los sufragios, varios americanos le otorgan al menos 271 Colegios Electorales a Joe Biden y aseguran que no podrá haber una remontada de su contraparte. Incluso, el conteo de Google le adjudica 290 Colegios Electorales.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020