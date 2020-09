Maestra de Durango enloquece en plena clase virtual

El confinamiento y los nuevos formatos que existen para la enseñanza están rebasando a muchos docentes.

Una maestra de Durango tenía a todo el salón de clases en línea para la clase correspondiente y al parecer se vio superada por las limitaciones tecnológicas.

La profesora de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana comenzó a gritarles a un par de alumnos al no tener prendida su cámara.

En especial uno de ellos le respondió, que sí tenía la cámara activada, o cual detonó el mal momento de la educadora. «¿Qué parte no te queda clara? Si no te veo, conmigo no estás… ¡Ubícate niño!» reprendió la maestra al joven.

«¡Apágame tu cámara, tienes falta!», complementó de manera autoritaria la maestra.

La profesora fue separada del cargo sin goce de sueldo a pesar de comunicar por redes sociales una disculpa aceptando su fallo.

Dolores Umbridge de la vida real en esta nueva normalidad de clases en línea.

Esta profesora impartía clases en la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango (México). No debo decir mentiras, ni tener mi cámara apagada.pic.twitter.com/pmUQJGoa67 — Club Potterhead. (@PotterheadClub) September 24, 2020

Comunicado de la profesora Marisa Hernández extendiendo disculpas: