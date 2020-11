«Más noble que una lechuga»: El Chapulín Colorado cumple 50 años | VIDEO

El «El Chapulín Colorado» celebra su 50 aniversario en medio de la controversia por derechos de autor entre el Grupo Chespirito y Televisa, que sin embargo, no opacan una de las series latinoamericanas más exitosas de las historia.

«El Chapulín Colorado» tenía como objetivo parodiar a los superhéroes y su nombre estaba basado en el chapulín, que en México hace alusión a una especie de saltamontes. Roberto Gómez Fernández, hijo de Gómez Bolaños dijo que en principio su padre pensó en que el color que representaría el personaje sería verde o azul, pero por problemas técnicos lo descartó y se quedó con el rojo.

«Hay leyendas de que era socialista, teorías creativas, pero no esa no era la verdadera razón. La creación del traje me trae recuerdos familiares, porque la primera persona que lo confeccionó fue mi madre«, comentó.