The Weeknd liderará el show de medio tiempo del Super Bowl

El cantante canadiense The Weeknd fue elegido por la NFL para actuar en espectáculo musical de medio tiempo de la edición 55 del Super Bowl, el 7 de febrero en Tampa Bay, Florida.

El partido se jugará en el estadio Raymond James, casa de los Buccaneers, donde esta temporada milita el legendario mariscal de campo Tom Brady.

The #PepsiHalftime Show on @CBS featuring @theweeknd is sure to be nothing short of transcendent 🙌 @Pepsi @rocnation #SBLV pic.twitter.com/EkG3eGaHRO

— NFL (@NFL) November 12, 2020