¡96,01 METROS! Portero belga anota el gol más largo de la historia

Thomas King, portero galés del New Port County, rompió el récord del gol más lejano de la historia al anotar desde una distancia de 96,01 metros.

El tanto sirvió para empatar el partido de la League 2 inglesa en contra del Cheltenham Town (1-1) el martes 19 de enero.

😦😦😦

Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town! pic.twitter.com/lEOz4VSi2i

— Sky Sports (@SkySports) January 19, 2021