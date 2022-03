Aficionado de Atlas declaró ver ‘gente inconsciente en posiciones anormales de alguien con vida’

Un aficionado de Atlas contó in situ lo acontecido la noche de ayer en el Estadio La Corregidora de Querétaro. Donde se vivió una pesadilla, siendo el sector de aficionados rojinegros atacado de forma atroz por los hinchas de Gallos Blancos. También dudó seriamente de que no hubiera muertos, pues narró con detalles el grave estado de los agredidos.

Instantes después de la emboscada de la "afición" de Querétaro, mientras amigos y familia eran golpeados hasta la muerte adentro: pic.twitter.com/7u9lpmBqYt — Willy Sepúlveda (@WillySepu1) 6 de marzo de 2022

Este aficionado del Atlas estuvo presente ayer en el Estadio La Corregidora de Querétaro, acompañando al equipo campeón mexicano como visitante. Y así narró desde redes sociales lo que fue la lamentable masacre acontecida en el recinto de los Gallos Blancos. La cual pudo vivir y sobrevivir desde el lugar de los hechos.

«Empezaron a golpear a las familias, a niños y mujeres, de forma indiscriminada. Ese fue el punto de no retorno», contó posteriormente a la prensa este hincha del Atlas llamado Willy Sepúlveda.

El aficionado rojinegro condenó y responsabilizó a las autoridades de Querétaro por la nula seguridad brindada en el estadio.

«Pongo como principal responsable a la Secretaría de Seguridad del estado de Querétaro, por haber subestimado el riesgo, colocando solamente policías estatales afuera, y adentro únicamente seguridad privada que no está capacitada», continuó comentando Sepúlveda, como sobreviviente de la batalla campal.

Según Willy Sepúlveda, los aficionados del Atlas solo eran resguardados por «dos señoras de entre 40 y 50 años, que cuando vieron cómo arreciaba el pleito, una se puso a llorar». También afirmó que «no hubo provocación» de parte de la hinchada rojinegra, más allá de los tradicionales cantos que suelen escucharse en los estadios.

Gracias a Dios con vida y en casa de regreso del estadio de Querétaro. Va sin medias tintas: fuimos atacados por homicidas disfrazados de aficionados. Complicidad plena del @sscqro y su nulo protocolo de seguridad. Mucha fuerza para toda la familia rojinegra afectada. pic.twitter.com/2zteKZMNsP — Willy Sepúlveda (@WillySepu1) 6 de marzo de 2022

El hincha del Atlas contó el momento en que la barra del Querétaro, denominada ‘Resistencia Albiazul’, recorrieron todo el estadio para agredirlos. De ahí que terminaran ingresando al terreno de juego, pensando que ahí estarían más seguros.

«Hubo un momento en el que este grupo de personas se estaba acercando a nosotros y todo estaba escalando. Se logró abrir el enrejado, y lo que hice fue correr de la rampa a la cancha , pero después llegaron los barristas de Querétaro. Empezaron a golpear a las familias, a mujeres y niños de forma indiscriminada», continuó narrando Sepúlveda.

Según el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, no hay muertos, y sí 14 heridos, que han sido hospitalizados (2 de ellos de gravedad) tras los salvajes actos de violencia de ayer sábado en la noche en La Corregidora. Para Willy Sepúlveda, esta información es dudosa, ya que él observó personas inmóviles, muy golpeadas, más allá de que lógicamente no pudo verificar si se trataban de fallecidos.

«A mí no me consta si hubo muertes. Vi personas inconscientes en posiciones que no son normales en una persona con vida, por como estaban desarticulados. Pero no me consta, lo hago desde la suposición de una persona que no se movía y que no veía respirar. Sabrán más los médicos, pero me preocupan esas versiones», cerró el valiente hincha del Atlas que pudo salir ileso de la barbarie de La Corregidora.