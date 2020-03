Así fue el reencuentro entre Maradona y Carlos Tevez

Diego Maradona y Carlos Tevez volvieron a verse las caras en un estadio de futbol y lo celebraron de una manera muy particular.

Dos de los más grandes futbolistas que han pisado la cancha de la Bombonera son Diego Maradona y Carlos Tevez, personas que además a lo largo de los años han manifestado que tienen una excelente relación fuera de la cancha.

Tan buena es su relación fuera de la cancha que cada vez que encuentran suceden cosas imposibles de explicar; tal como sucedió el día de hoy, en plena Bombonera, donde todo mundo quedo estupefacto ante el curioso encuentro:

EL PICO ENTRE TEVEZ Y MARADONA#SuperligaxFOX | Así fue el beso entre Carlitos y el DT de Gimnasia La Plata, que cumplió con su palabra, a causa de que en la semana había dicho que "le iba a partir la Boca" al Apache. pic.twitter.com/U6Ysu3L4gv — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 8 de marzo de 2020

Fue en un partido correspondiente a la Liga Argentina que se dio este reencuentro; no obstante, debido a la algarabía que se vive en el estadio de Boca, no todo el mundo lo vio. aunque no tardaran en observar que el partido ya pasó a segundo plano.