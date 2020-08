Champions: hinchas del PSG causan problemas tras perder la final

El Paris Saint-Germain disputaba la final de la Champions en Lisboa, pero en casa miles de aficionados vieron el encuentro en las calles y causaron problemas.

El club abrió las puertas del Parque de Los Príncipes a cinco mil aficionados, como lo establece el protocolo sanitario, y al que también asistieron viejas glorias del equipo, todos aplicando las medidas de seguridad por el COVID-19, pero en las inmediaciones del inmueble se reunieron cientos de hinchas esperando celebrar el posible primer título, hecho que no ocurrió.

Este suceso hizo que se prendieran las alarmas debido a que los aficionados en la calle no respetaron el distanciamiento recomendado y muchos no usaban tapabocas, lo que hizo que la policía tuviese que acudir a dispersar a la multitud.

Cuando comenzaron los actos policiales los fanáticos del PSG comenzaron a atacar a la unidades del orden, quienes comenzaron a responder con gases de humo y lacrimógenos.

Después del pitazo que consagró al Bayern, la mayoría de estos simpatizantes cambiaron los ánimos por el de desolación, hecho contrastante con el visto en Marsella, donde los hinchas del Olympique celebraron a más no poder la derrota de uno de sus máximos rivales.

¿Por qué festejan los hinchas de Marsella🇫🇷?

❌55/56: Reims 3-4 vs Real Madrid

❌58/59: Reims 0-2 vs Real Madrid

❌75/76: S.Etienne 0-1 vs B.Munich

❌90/91: Marsella (pen) vs Estrella Roja

✅92/93: Marsella 1-0 vs Milan

❌03/04: Monaco 0-3 vs Porto

❌19/20: PSG 0-1 vs B.Munich pic.twitter.com/g0oB7krd66

— VarskySports (@VarskySports) August 23, 2020