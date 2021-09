Chicharito Hernández se reencontró con el gol

El delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández anotó un importante gol para Los Ángeles Galaxy este miércoles, ya que le dio el empate a su equipo en el partido frente al Houston Dynamo.

El cuadro angelino sumó su tercer empate al hilo y lo hizo con los aztecas en la cancha, ya que Chicharito, Jonathan dos Santos y Efraín Álvarez fueron titulares.

CHICHA DUNKED ON HIM @CH14_ with the equalizer to put us on the board! pic.twitter.com/4ZSTUImnHb

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2021