Conoce a este aficionado que atrapó bola con cerveza y bebé en mano

Si pensabas que lo habías visto todo… no debes perderte este increíble video.

Durante las últimas horas, un video de una atajada de un padre junto a su hija, se volvió viral en las diferentes redes sociales.

Este fanático del béisbol, que asistió al recinto junto a su pequeña, aprovechó una jugada para atrapar la bola sin soltar su cerveza, mientras tenía a su retoño en mano.

Las reacciones, en las redes, fueron increíbles e incluso aseguran que la cara de la señora que estuvo justo detrás de la acción es lo más sorprendente.

This is the most amazing dad shit I’ve ever seen. Dude let the baby go, caught the ball, recovered the baby mid air, only spilled a drop of beer and the baby didn’t drop the bottle.

Legendary! pic.twitter.com/b25m1gNX5v

— Zooted Spitwell (@Zoo757) July 4, 2021