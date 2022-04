Cristiano Jr. ya celebra los goles como su padre

La etapa de Cristiano Ronaldo Jr. empezó con el pie derecho en el Manchester United.

El primogénito de CR7 se lució, en su debut, con la Sub-12 de Los Diablos Rojos y anotó un gra gol en el partido ante el Gironés Sabat, en el campeonato MIC que se disputa en Girona, España.

Tras anotar el gol, Cristiano Jr. celebró con el clásico “¡Siiiiuu!” de su padre.

El hijo del astro portugués inició el partido desde el banco de suplentes; sin embargo, al inicio del segundo tiempo ingresó y de inmediato demostró su talento.

Cristiano Ronaldo Jr. scores for #mufc U12s against EF Gironès Sabat

Of course he pulled out his dad’s iconic celebration 🔥 pic.twitter.com/YxfPZtc9Vb

— utdreport Academy (@utdreportAcad) April 13, 2022