El defensor Lucas Digne, exjugador del Everton FC, recibió un botellazo este sábado en su visita al Goodison Park de Liverpool.

Digne, que hace menos de días pertenecía al Everton, fichó con el Aston Villa y de inmediato aportó en la ofensiva.

Este sábado, 22 de enero, el defensor fue el encargado de dar la asistencia para el gol de la victoria -que anotó Emiliano Buendía– y durante la celebración del mismo, un aficionado le tiró un botellazo que lo impactó.

Lucas y Matty Cash fueron los agredidos por parte de la fanaticada del Everton, quienes arrojaron varios objetos a los futbolistas que celebraban el gol del Aston Villa.

Checa el video:

Still not acceptable and needs chucking but bottle doesn’t hit either Cash or Digne. pic.twitter.com/BdEojk1vCR

— Thomas Watson (@Wattoefc) January 22, 2022