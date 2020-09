¡Dos golazos! Marcelo Flores sigue prendido con la sub-18 del Arsenal

El juvenil mexicano Marcelo Flores sigue encendido con las fuerzas básicas del Arsenal y consiguió un doblete, el cual le dio la victoria a la categoría sub-18 del conjunto londinense sobre el Crystal Palace.

‘Las Águilas’ se adelantaron en el marcador con un gol de David Omilabu al 45′. Sin embargo, Marcelo Flores anotó su primer gol de la tarde para empatar 14 minutos después.

Después, su compañero Edwards incrementaría la ventaja, misma que sería emparejada por Omilabu al 83‘. Perodos minutos después, el mediocampista de 16 años pondría el marcador definitivo con su segundo gol.

#AFCU18 secured a 3-2 win over Crystal Palace in the U-18 Premier League today 👏

⚽️ Flores (59, 85)

⚽️ Edwards (66) pic.twitter.com/508kIIE0by

— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) September 26, 2020