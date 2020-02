El canastón de Bogdanovic para liquidar a los Rockets de Harden

Bojan Bogdanovic liquidó a Rockets de Houston con un triple sobre la bocina y dio la victoria 114- 113 a su equipo Jazz de Utah en casa ajena. El alero convirtió el canasto faltando 1.6 segundos sobre la marca de P.J. Tucker y el mismísimo James Harden.

El canastón de Bogdanovic fue una respuesta inmediata a la canasta de tres puntos de Tucker, que puso en ventaja parcialmente a los ‘Cohetes’ por marcador de 113-111. Fueron dos minutos finales de infarto donde cada equipo se repartió el comando del partido.

Los Jazz dejaron su registro en 34 ganados y 18 perdidos para ubicarse en la cuarta posición de la Conferencia Oeste. Este lunes volverán a la acción para enfrentarse a los Mavericks de Luka Doncic en el American Airlines Center.

Fantastic finish in Houston! 🚨

Watch the best plays down the stretch as @44Bojan caps the @utahjazz thrilling W on the road! #TakeNote pic.twitter.com/jhqss5NcBY

— NBA (@NBA) February 10, 2020